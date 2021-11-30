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Общество30 ноября 2021 5:39

Саратовскому ребенку-инвалиду не выдали положенные лекарства

Потребовалось вмешательство прокуратуры
Наталия Калинина
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Сегодня, 30 ноября, в прокуратуре Саратовской области рассказали, как помогли ребенку-инвалиду получить положенные лекарства.

В прокуратуру обратилась женщина, чья малолетняя дочь страдает тяжелым хроническим заболеванием и должна всю жизнь принимать дорогостоящий лекарственный препарат. Ей своевременно не выдали положенное лекарство.

Руководителю медицинского учреждения вынесли представление. После вмешательства надзорного органа девочке предоставили необходимый препарат, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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