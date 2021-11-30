Вячеслав Володин: В Саратовской области 11 учебных учреждений получат новую жизнь

Из федерального бюджета в следующем году выделят средства на постройку и реставрацию 11 школ в Саратовской области. Об этом сегодня, 30 ноября, пишут в своём Telegram-канале сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Уточняется, что в том числе в проекте будут задействованы средства «из привлеченных источников».

На федеральные деньги построят новые школы в саратовских поселках Иволгино, Ласточкино, а также завершат реконструкцию в школах №№5 и 84. Привлеченные средства пустят на обновление монтажного техникума, что позволит разгрузить 77-ю школу.

- Работа по поиску привлеченных ресурсов предстоит для того, чтобы построить пристройку к базовой школе райцентра Татищева. В ней будет расположена столовая, актовый зал, а также недостающие площади для образовательного процесса. Мы эту работу договорились выполнить вместе с жителями в ходе избирательной кампании, и сейчас я надеюсь, что у нас все получится. Как только снег сойдет, работы начнем, - заявил Володин.

А в рамках благотворительного проекта в расположенном возле Ртищева селе Урусово появится начальная школа. Сдать её планируют уже в следующем году.

- У нас два колледжа должны появиться на базе отреставрированных объектов историко-культурного наследия – в Балакове и Аткарске. Надеюсь, что мы работы по реставрации завершим в первом полугодии следующего года и дальше уже можно будет области решать вопросы по развертыванию на базе этих прекрасных зданий: в бывшей женской гимназии Аткарска и речного училища Балакова, – колледжей, которые снимут остроту проблем. Говорим о педагогическом колледже. Так и, возможно, восстановим речное училище, - сказал политик.

Также в планах реставрация авиационного техникума и третьей школы в Саратове. Володин предложил за их счет разгрузить учебные заведения в центре города.

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