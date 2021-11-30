Жители Ленинского района продолжат сидеть без воды до обеда. Сегодня, 30 ноября, об этом сообщили в ООО «КВС».
До 15:00 продлены работы по адресу проспект Строителей,76а. Ранее их обещали закончить к полуночи.
На время ремонта труб прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Строителей, 68а, 68б, 70, 70а, 70б, 76, 76а; Чемодурова, 3, 5, 5а, 7; Лебедева-Кумача, 67б, 69а.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.