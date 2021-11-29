Коронавирусная карта Саратовской области

В двух районах Саратовской области коронавирусом заразились менее 10 человек за неделю. Сегодня, 28 ноября, опертшаб опубликовал коронавирусную карту региона.

В Саратове с 22 по 29 коронавирус был обнаружен у 2 246 человек. В Энгельсском районе заразились 518, а в Балаковском 278. В Балашове прибавилось 196 случаев за неделю.

«Легче всего» отделались Ровенский и Дергачевский районы: пять и восемь новых пациентов соответственно.

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