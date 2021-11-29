В Саратове объявлен конкурс на реконструкцию трамвайного маршрута № 9. Соответствующее объявление появилось на портале Госзакупок.

Сегодня, 29 ноября, «Саратовгорэлектротранс» объявил два аукциона на общую сумму в 39,1 миллион. Первый контракт предполагает разработку технической документации на капитальный ремонт трамвайных путей и электросетей от остановки Детский парк до остановки Завод Зуборезных станков. Его начальная цена составляет 29,3 миллиона. Второй пока стоит 9,7 миллиона и предназначен на разработку проектно-сметной документации на строительство тяговых подстанций ТП-1, ТП-15, ТП-24, ТП-26 и КАСУТС на тот же маршрут № 9.

Подать заявки на конкурс можно до 21 декабря 2021 года.

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