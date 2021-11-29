Володин рассказал об особенной теплице в Саратове

Вячеслав Володин при посещении Сада юннатов

В Саратове появится современная теплица для редких растений. В городе возрождается Сад юннатов. Об этом пишут сторонники Спикера ГД в телеграм-канале «Володин Саратов».

В мае этого года Вячеслав Володин посещал Сад юннатов и предложил заняться развитием. Депутат Госдумы от Саратовской области Глеб Хор также поучаствовал в проекте по созданию новой теплицы. В нее установят оборудование для поддержания особого микроклимата.

Корпуса самого учреждения продолжают ремонтировать. Уже завершен ремонт образовательного блока. Там студенты смогут проходить обучение по 57 дополнительным общеобразовательным естественно-научным и туристско-краеведческим программам.

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