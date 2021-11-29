Техникум в Базарном Карабулаке подозревают в выдаче четырех поддельных дипломов

Базарно-Карабулакский техникум подозревают в выдаче четырех поддельных дипломов, об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

В 2020 году в ГАПОУ СО «Базарнокарабулакский техникум агробизнеса» по программе поддержки пострадавших от коронавируса приняли четырех студентов. Они проходили профпереподготовку.

Отучившись, они получили свои дипломы, однако в региональной прокуратуре выяснили, что на самом деле обучения эти студенты не проходили: занятия и экзамены они не посещали. Прокуратура подала иск в суд о признании их дипломов недействительными.

Суд удовлетворил требования надзорного органа. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры района.

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