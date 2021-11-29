В Саратове назначили нового руководителя пляжа Космонавтов, им стал Сергей Крайнов.

Депутат Саратовской городской думы Сергей Крайнов теперь будет руководить МУ «Дирекция парков и скверов города Саратова» и в том числе будет отвечать за новый пляж и Набережную Космонавтов.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев уволил бывшего директора учреждения Антона Похазникова.

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