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Общество29 ноября 2021 13:51

В Саратове назначили нового руководителя пляжа Космонавтов

Им стал Сергей Крайнов
Наталия Калинина
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В Саратове назначили нового руководителя пляжа Космонавтов, им стал Сергей Крайнов.

Депутат Саратовской городской думы Сергей Крайнов теперь будет руководить МУ «Дирекция парков и скверов города Саратова» и в том числе будет отвечать за новый пляж и Набережную Космонавтов.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев уволил бывшего директора учреждения Антона Похазникова.

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