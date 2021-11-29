Сергей Крылов: "Светлый ангел" с нами навсегда

Сергей Крылов и юные таланты

"Светлый ангел" - это молодежный форум исполнителей Альфреда Шнитке. Сегодня, 29 ноября, шоумен Сергей Крылов и очаровательный 10-летний стендап-комик Володя Солодков рассказали о перспективах этого уникального проекта в России.

С 23 по 29 августа этого года в Саратовской области этот молодежный форум прошел в Саратовской области впервые. Концерт состоялся в Энгельсе. В состав участников вошли 16 талантливых ребят из Саратова, Энгельса, Калуги и других городов России. Был и участник из Китая.

Энгельс был выбран неслучайно: здесь жил и трудился отец Сергея Крылова. Название у города тоже имеет символичное значение, оно ведь тоже "ангельское".

По словам Сергея Львовича, I молодежный форум - это только начало.

- "Светлый ангел" с нами навсегда. У фестиваля огромные перспективы, на очереди Самара, Уфа, Ярославль, Калуга. Талантливым ребятам из этих городов также необходима возможность выступить, - заявил музыкант.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.