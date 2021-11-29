Саратовец пострадал в ДТП на рязанской трассе

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28 ноября в 18:10 в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

На 287 километре трассы М5 35-летний житель Пензы - водитель ГАЗели потерял управление и влетел в Volvo, за рулем которого был 58-летнего саратовца.

Мужчина направлялся в Москву. После этого он влетел в машину этой же марки, за рулем которого был 56-летний житель Пензенской области.

От столкновения пытался уйти 40-летний мужчина из Московской области на Citroen Jumper. Он съехал в кювет и влетел в дерево.