В Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса. Сегодня, 29 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности в регионе.
За прошедшие сутки скончались девять женщин и десять мужчин в возрасте от 53 до 92 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 584 жителей региона.
Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 119 723 человек, 615 из них узнали свой диагноз сегодня.
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