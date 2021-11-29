В Саратовской области еще 19 человек скончались от коронавируса. Сегодня, 29 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности в регионе.

За прошедшие сутки скончались девять женщин и десять мужчин в возрасте от 53 до 92 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 4 584 жителей региона.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 119 723 человек, 615 из них узнали свой диагноз сегодня.

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