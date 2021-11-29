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Происшествия29 ноября 2021 7:51

Жители Саратова пожаловались на обрушение здания рядом с домом Яхимовича

У здания рассыпалась часть стены
Наталия Калинина
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Дом Яхимовича

Дом Яхимовича

Сегодня, 29 ноября, жители Саратова пожаловались на обрушение возле дома Яхимовича. Соседи памятника культуры заметили, что у здания по адресу Советская. 3/5 осыпалась часть стены.

Двухэтажное здание находится по адресу Советская, 3/5. и примыкает к объекту культурного наследия. Как сообщают в ГУ МЧС у него произошло частичное обрушение кладки стены.

- Угрозы людям нет, пострадавших нет, потому что дом обнесён забором. Помощь МЧС не понадобилась, вопросом занимается администрация Саратова, - сообщили в управлении.

Депутат Николай Панков прокомментировал ситуацию и напомнил об инициативе по сохранению исторических зданий.

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