В Ленинском районе Саратова до вечера отключили отопление и горячую воду

Сегодня, 29 ноября, в Ленинском районе Саратова отключили отопление и горячую воду до вечера.
Ремонт необходим на теплосетях по улицам Буровой и Мира. Восстановить подачу тепла коммунальщики обещают к 17:00 и 20:00.
Адреса домов, которые вошли в зону отключения, можно посмотреть на сайте Саратовского филиала «Т Плюс».
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