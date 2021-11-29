У жителя Саратова забрали Land Cruiser за долги по отоплению

У жителя Ленинского района Саратова забрали Toyota Land Cruiser за долги по отоплению. В Фрунзенском районе у должника изъяли Hyundai Solaris.

По судебным приказам с собственников этих машин взыскано около 149 тысяч рублей. Изъятые автомобили оценят и продадут на торгах. Вырученные средства направят на выплату задолженности.

Стоит отметить, что на 25 ноября 2021 года общая задолженность саратовцев за отопление и горячую воду составляет порядка 1,8 миллиарда рублей. Информацию предоставил Саратовский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс».

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