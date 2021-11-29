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Происшествия29 ноября 2021 6:44

В Энгельсе сгорели деревянный дом и сараи

Пожар произошел утром
Наталия Калинина
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Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 28 ноября в Энгельсе сгорели деревянный дом и сараи, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание зафиксировано в 8:23 па улице Покровской. Горел частный деревянный дом, а вместе с ними надворные постройки. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На тушение выезжали четыре пожарных расчета.

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