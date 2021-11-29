У Пугачевского поселка встали трамваи

Сегодня, 29 ноября, в Кировском районе Саратова встали трамваи, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.
Сбой движения произошел в 10:08 около остановки Пугачёвский поселок. Движение трамваев по маршруту № 11 было прервано в обе стороны. Причина сбоя – авария на путях.
От 6-го квартала вагоны следуют до улицы Осипова.
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