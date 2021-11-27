В Заводском районе старики и дети выживают в аварийном доме

В Заводском районе Саратова люди вынуждены жить в аварийном доме. Сегодня, 27 ноября, в СУ СК региона рассказали, что проверяют эту информацию.

По имеющимся данным, дом № 14 по улице Новокрекингская признан авариным еще в 2018 году, но все еще не расселен. Это общежитие 1967 года постройки. В здании 90 жилых комнат, в которых, в том числе проживают дети и пожилые люди.

Жильцы утверждают, что в доме неоднократно горела проводка, течет крыша, через которую вода доходит до первого этажа. Кирпичная кладка с 1 по 5 этаж разрушается, фундамент перекошен.

Следственный отдел по Заводскому району Саратов сообщил о начале доследственной проверки, по результатам которой будет принято решение.

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