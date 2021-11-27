Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 27 ноября, в Саратове 15-летний парень пострадал при обрушении заброшенного дома. Следователи проверяют эту информацию, о чем сообщили в пресс-службе управления.

По предварительным данным, ЧП произошло на улице 6-ая Нагорная в Заводском районе. Несколько рабочих разбирали нежилой дом. В какой-то момент его стена рухнула и придавила 15-летнего юношу.

Другие рабочие достали пострадавшего из-под завала, а прибывшие на место спасатели оказали ему помощь и передали медикам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.