Вчера, 26 ноября, под Саратовом загорелись дом, баня и гараж, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание заметили в 23:36 в СНТ «Зеркальный пруд». На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном доме. Горели дом, баня и гараж, площадь пожара составила 225 квадратных метров. Пострадавших не было.

На тушение выезжали три пожарных расчёта.

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