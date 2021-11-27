Вчера, 26 ноября, под Саратовом загорелись дом, баня и гараж, об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Возгорание заметили в 23:36 в СНТ «Зеркальный пруд». На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в частном доме. Горели дом, баня и гараж, площадь пожара составила 225 квадратных метров. Пострадавших не было.
На тушение выезжали три пожарных расчёта.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.