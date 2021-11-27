В Саратовской области 21 человек скончался от коронавируса за сутки

В Саратовской области еще 21 человек скончался от коронавируса. Сегодня, 27 ноября, оперштаб обновил статистику по смертности от коронавируса в регионе.

За прошедшие сутки в Саратовской области скончался 21 человек: 11 женщин и 10 мужчин в возрасте от 50 до 86 лет. Общее количество жертв инфекции достигло4542 жителей региона.

Напомним, всего COVID-19 заразились 118 490 жителей области.

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