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Происшествия27 ноября 2021 8:49

В центре Саратова утром сбили 58-летнюю женщину

Наталия Калинина
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Сегодня утром, 27 ноября, в центре Саратова сбили 58-летнюю женщину, об этом информирует региональная госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла в 9:40 на пересечении Большой Горной и Университетской. 68-летняя женщина на автомобиле Nissan Juke нарушала правила проезда пешеходных переходов и сбила 58-летнюю женщину.

Пострадавшая попала в больницу, все подробности выясняются.

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