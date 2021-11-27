В Озинках два человека пострадали при столкновении ВАЗов

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

В поселке Озинках два человека пострадали при столкновении ВАЗов. Вчера, 26 ноября, в Озинском районе Саратовской области произошло ДТП.

В 18:36 около дома № 28 по Московской ВАЗ-21074, за рулем которого находился 38-летний водитель, выехал на полосу встречного движения. Водитель не справился с управлением и столкнулся с движущимся в попутном направление ВАЗ-21150, который вел 60-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали два человека: водителю и пассажиру автомобиля ВАЗ-21074 назначено амбулаторное лечение, о чем сообщает ГУ ГИБДД региона.

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