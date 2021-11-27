Жители Солнечного рассказали о стрельбе ранним утром

Горожане наблюдают за ходом событий

Сегодня с утра, 27 ноября, жители поселка Солнечный в Саратове слышали стрельбу. Горожанин рассказал в социальной сети о таком инциденте.

Как пишет горожанин в группе «Солнечный Саратов», по адресу Батавина, 12 между 5:00 и 6:00 сотрудники правоохранительных органов проводили задержания неких лиц.

- Со стрельбой произошло задержание, следственные действия ведутся уже около трех часов. Интересно, кого и за что положили на асфальт? – написал очевидец в социальной сети и сопроводи свои слова фотоснимком.

Upd.: Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, сотрудниками полиции проводились оперативные мероприятия в рамках уголовного дела.

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