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Происшествия27 ноября 2021 6:28

В Саратове инвалид сбил подростка на переходе

Пострадавший в больнице
Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 26 ноября, в Волжском районе Саратова сбили подростка, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария произошла в 8:05 напротив дома № 11 по Соколовогорской. 67-летний водитель Daewoo Nexia, имеющий знак «Инвалид за рулем», сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе.

В результате аварии пострадавший получил травмы и попал в больницу.

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