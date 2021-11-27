В Саратове инвалид сбил подростка на переходе

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 26 ноября, в Волжском районе Саратова сбили подростка, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

Авария произошла в 8:05 напротив дома № 11 по Соколовогорской. 67-летний водитель Daewoo Nexia, имеющий знак «Инвалид за рулем», сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе.

В результате аварии пострадавший получил травмы и попал в больницу.

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