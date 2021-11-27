В Саратовской области коронавирусом заразились еще 623 человека

Сегодня, 27 ноября, в Саратовской области зарегистрировано 623 новый случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 118 490 жителей области. Выздоровели с начала эпидемии 101 864 человека, за сутки — 461. В стационарах региона остаются 2 950 пациентов, а амбулаторном лечении пребывают 9 444.

В Саратове обнаружено 327, в Энгельсском районе — 80, в Балаковском зафиксировано 36 новых случаев, в Балашовском — 24, в Вольском прибавилось 14 пациентов, в Петровском — 12, в Пугачевском заразились еще 10 человек.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 23;

- 7-14 лет – 26;

- 15-19 лет – 16;

- 20-29 лет – 61;

- 30-39 лет – 85;

- 40-49 лет – 90;

- 50-59 лет – 108;

- старше 60 – 214.

С пневмонией поступили 116 человек, с признаками простуды — 505, с бессимптомным течением прибавилось два пациента.

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