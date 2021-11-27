Володин: в Саратове достроят больницу и создадут диспансер

Строительство медицинского центра

В Саратове достроят больницу и создадут диспансер. Сегодня, 27 ноября, в телеграм-канале сторонников спикера ГД «Володин Саратов» рассказали об этом.

Вячеслав Володин сообщил о том, что в Саратове появятся два новых высокотехнологичных медицинских центра.

- Три миллиарда рублей выделено на строительство противотуберкулезного диспансера, два миллиарда 100 миллионов рублей – на завершение строительства онкологической больницы и 873,7 миллионов рублей – на перестройку Областной детской больницы, - спикер ГД пояснил ситуацию по медицинским учреждениям области, которые вошли в федеральный бюджет 2022 года.

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