Сегодня, 27 ноября, в Саратов ждет снежное утро и темное небо, об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове небо затянуто плотными облаками, утром будет легкий снег. Над городом будет туман. Температура колеблется в районе нуля, хотя, по ощущениям, около -5 градусов. Дует южный ветер, отдельные порывы которого достигают 10 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами будет туман с видимостью 500 – 1000 метров. На отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер дует юго-восточный, его скорость составляет 6-11 м/с, местами порывы доходят до 15 м/с. Температура колеблется от +2 до -3 градусов.

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