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Общество26 ноября 2021 15:34

В Саратове образовались 8-балльные пробки

Пятница - вечер
Наталия Калинина
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Яндекс-карты

Яндекс-карты

Сегодня вечером, 26 ноября, в Саратове образовались 8-балльные пробки. Из видно на «Яндекс» картах.

Большой затор образовался в районе Детского парка, перед мостом со стороны Саратова и на Чернышевского. Со стороны Энгельса проехать можно. Стоит Стрелка и развязка на Шехурдина в Ленинском районе.

В центре затруднено движение по Чапаева.

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