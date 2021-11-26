Яндекс-карты

Сегодня вечером, 26 ноября, в Саратове образовались 8-балльные пробки. Из видно на «Яндекс» картах.

Большой затор образовался в районе Детского парка, перед мостом со стороны Саратова и на Чернышевского. Со стороны Энгельса проехать можно. Стоит Стрелка и развязка на Шехурдина в Ленинском районе.

В центре затруднено движение по Чапаева.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.