В Саратов прибыли еще 15 «Адмиралов»

Троллейбусы адмирал

В Саратов прибыли еще 15 современных троллейбусов «Адмирал». О прибытии новой партии сообщает телеграм-канал сторонников спикера ГБ «Володин Саратов».

На линию встанут 15 новых «Адмиралов» из оставшихся 46. Новые троллейбусы направлены с энгельсского завода на СГЭТ. Первая партия из 24 «Адмиралов» пришла в Саратов еще в августе. Всего в этом году в транспортную систему включат 70 новых троллейбусов.

Напомним, в прошлом году Вячеслав Володин взял шефство над СГЭТ. Теперь ведется активное обновление городского электротранспорта Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.