Саратовские юноши взяли первые два места на всероссийском турнире по фехтованию

Сегодня, 26 ноября, в Саратове разыграли два комплекта командных медалей Всероссийского турнира по фехтованию на призы Олимпийских чемпионов Саратовской области среди юношей и девушек до 15 лет на саблях. Об итогах последнего дня соревнований сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта.

Сражались по восемь команд юношей и девушек. Результаты следующие:

Юноши

1 место - Саратов-1 (Владимир Колотырин, Вадим Спирин, Георгий Терехов)

2 место - Саратов-2 (Иван Батраков, Артем Сутягин, Семен Тюрин)

3 место - Тольятти-1 (Никита Безденежный, Александр Кеньшенский, Владимир Сокольский, Глеб Зародов)

Девушки

1 место - Ульяновск-1 (Анастасия Егорова, Александра Еремина, Кира Колосова, Виктория Ярославцева)

2 место - Тольятти-1 (Анастасия Березина, Ярослава Бурцева, Софья Новикова, Мария Савченко)

3 место - Саратов-1 (Ольга Журавлева, Полина Станчина, Вера Россошанская).

Саратовских спортсменов готовили: Заслуженный тренер РСФСР Евгений Голубев, Сергей Агапов и Даниэлла Решетарова.

- Это особенный турнир для нашей области. Он был открыт как память о легендарных олимпийских победах воспитанников саратовской школы фехтования Юрия Шарова, Валентины Прудсковой и Юрия Сисикина. Юрий Федорович - главный судья этих соревнований. Мы гордимся уникальной школой, которую создал Георгий Ильич Шварц и верим в новые олимпийские победы саратовских спортсменов!», - сказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

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