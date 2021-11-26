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Общество26 ноября 2021 12:48

Тысячи жителей Фрунзенского района Саратова остались без холодной воды

«КВС» ведут работы
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 26 ноября, во Фрунзенском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщили в «КВС».

Для работ на Аткарской, 49 водоснабжение ограничили для жителей Большой Садовой (от 3-его Нижнего проезда до Беговой), Политехнической, 2-й Садовой (от Политехнической до Разина), Аткарской (от 2-й Садовой до Новоузенской), Вокзальной, Шелковичной (от 2-й Садовой до Разина) и Белоглинских проездов.

Вернуть воду обещают к 8 вечера.

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