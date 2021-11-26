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Общество26 ноября 2021 12:42

Бусаргин утвердил зону охраны жд-станции «Покровск» в Энгельсе

Глава регионального правительства подписал постановление
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 26 ноября, утвердили зону охраны для ансамбля зданий, сооружений и объектов науки и техники железнодорожного вокзала станции «Покровск» в Энгельсе. Соответствующее постановление подписал глава регионального правительства Роман Бусаргин.

- Историческая память должна бережно охраняться и передаваться из поколения в поколение. Работа по защите объектов, имеющих особую культурную, историческую и архитектурную ценность ведется Правительством области на постоянной основе, - пишет чиновник в своём Telegram-канале.

В зону охраны вошли: здание вокзала, железнодорожные кассы, депо, водонапорная башня, телефонно-телеграфная станция и другие помещения, построенные с 1889 года по 1949 год.

Текст постановления опубликован в Telegram-канале Романа Бусаргина

Текст постановления опубликован в Telegram-канале Романа Бусаргина

Текст постановления опубликован в Telegram-канале Романа Бусаргина

Текст постановления опубликован в Telegram-канале Романа Бусаргина

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