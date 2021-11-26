В Саратовской области от гриппа привили 144 тысячи детей

Сегодня, 26 ноября, в минздраве Саратовской области прошел очередной брифинг, посвященный коронавирусу и другим медицинским вопросам.

86 240 пациентов на амбулаторном лечении обеспечены лекарствами. В регионе действуют 99 вакцинальных пунктов в 65 медицинских организациях, а также 32 мобильных пункта. Полностью пройти вакцинацию успели уже 894 105 человек, то есть прививку делают около 10 тысяч человек в сутки.

В Саратовскую область отгружено 957 640 доз вакцины от гриппа. Привито от гриппа 844 тысячи человек, из них 144 тысячи детей. Это составляет 60,2 процента от плана.

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