В Саратовской области снова сокращается число коронавирусных коек

.

Сегодня, 26 ноября, в минздраве Саратовской области прошел очередной брифинг, посвященный противодействию коронавирусу.

Как сообщил министр Олег Костин, уже неделю количество выписанных превышает количество заболевающих. Освобождаются койки, медики возвращаются к профильной работе. Причиной этого стала активная вакцинация населения. Сейчас в борьбе с коронавирусом задействованы 2 536 человек и 399 транспортных средств.

Показатель заболеваемости составляет 4 921 на сто тысяч населения, для сравнения - средний уровень по России равен 6 477. На стационарном лечении остаются 3 077 человек, из них 2 733 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом. В стационарах остаются 2 926 человек с пневмонией. На кислородной поддержке сейчас 948 человек, 257 пациентов на ИВЛ - постепенно их число снижается. На амбулаторном лечении сегодня 9 213 пациентов.

В регионе выполнено более 2 миллионов 827 тысяч ПЦР тестов. Задействовано для лечения COVID-19 в регионе 4 036 коек, с кислородом из них 3053 штуки. Свободны 23,7% ковидных коек. Сегодня планируется еще сократить число коронавирусных коек, то есть вернуть их к работе в обычном режиме.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.