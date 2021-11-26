Саратовский Облсуд вернул школьному шеф-повару из Энгельса работу. Женщине также присудили компенсацию в 223 тысячи.

С января 2021 года Локотош Ю.А. работала в Школе имени Юрия Гагарина в Энгельсе. Она была шеф-поваром школьной столовой.

В мае 2021 года женщина получила пять дисциплинарных взысканий и 2 июня была уволена на их основании. Не согласившись с увольнением, Локотош Ю.А. обратилась в суд с требованием возместить ущерб за вынужденный прогул и моральный вред.

Кировский районный суд Саратова признал требования бывшего шеф-повара несостоятельными, тогда она пошла в областной. Например, выяснилось, что акт о ее отсутствии на рабочем месте был составлен еще до того, как женщина ушла. Локотош Ю.А. восстановили на работе, присудили компенсацию вынужденного прогула в размере 203 073 рублей и морального вреда – 20 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Саратовского областного суда.

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