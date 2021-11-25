Триумфальной аркой в Саратове займется один из лучших реставраторов России

Фото: oldsaratov.ru

Восстановлением Триумфальной арки в Саратове займется один из лучших реставраторов России. Об этом сообщили сегодня, 25 ноября, на заседании Градозащитного общественного совет при Саратовской областной Думе.

Как рассказал заместитель председателя совета Владимир Лешуков, по указаниям членов градозащитного совета, администрация поменяла планы на ремонт Набережной Космонавтов. Это решение одобрил Вячеслав Володин. Отменено решение о замене исторически верного дорогого туфа на дешевый уральский камень Златолит. Отменили также решение о замене исторических фонарей 50-60х готов на некачественный пластик. Вместо этого и туф и фонари будут восстанавливать. Вернутся несколько утраченных фонарей рядом с памятником Федину.

- Павел Шутов – это один из лучших реставраторов России, Его пригласили для восстановления Триумфальной арки в Саратове. Курирует проект Роман Бусаргин. Ворота будут воссозданы по всем параметрам современной науки, - заявил Владимир Лешуков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.