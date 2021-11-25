Владимир Лешуков

В Саратове отстояли здания гостиницы «Чайка» и завода Шиллера. Об этом сообщили на заседании Градозащитного общественного совет при Саратовской областной Думе

Как рассказал заместитель председателя совета Владимир Лешуков, положительные результаты есть по адресу Северная,4. Там с фасада исторического здания убрали рекламу «Пятерочки».

В Саратове также отстояли здание гостиницы «Чайка». Здание, которое является ценным образцом советского модернизма, ранее хотели снести. От этой судьбы также спасли корпуса бывшего завода Шиллера. На него покушалась строительная Компания «Кронверг». Были также планы по застройки угла улиц Некрасова и Григорьева, что нарушало действующее постановление правительства СО.

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