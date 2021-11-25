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Происшествия25 ноября 2021 11:34

С дачи в Энгельсе украли деньги и золото

Наталия Калинина
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Жительница Саратова обратилась в полицию и рассказала, что с дачи ее в Энгельсе украли деньги и золото. Ущерб составил 20 тысяч рублей за золотой браслет и 30 тысяч наличных. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 42-летний житель Энгельса, ранее судимый за разбои и кражу. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что браслет сдал в ломбард, а деньги потратил. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Правоохранители из ГУ МВД региона напоминают жителям региона о том, что нельзя оставлять ценные вещи на дачах.

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