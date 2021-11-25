В двух районах Саратовской области сняли карантин по бешенству

В ноябре в двух районах Саратовской области отменили карантин по бешенству, об этом сообщает Управление ветеринарии Правительства области.

С 1 ноября снят карантин на территории Золотостепского МО Советского района

С 10 ноября – в Калининске.

Специалисты обработали места, где были найдены трупы животных. Они также вакцинировали 517 животных.

За тот же период ветеринары обнаружили два новых очага бешенства. В Балашовском районе в селе Рассказань Лесновского МО и Новобурасском районе нашли зараженную кошку, а в охотничьем хозяйстве Белоярского МО – лису. На обеих территориях объявили карантин. Его снимут после выполнения необходимых мероприятий.

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