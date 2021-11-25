Жительница Заводского ютится в опасном доме с двумя детьми

Дом находится в плачевном состоянии

Жительница Заводского района Саратова вынуждена находить в опасном доме с двумя детьми, об этом рассказала в своем Инстаграме Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

- Нам сообщили, что на улице Огородная женщина с детьми вынуждена проживать в аварийном доме, который уже полностью расселен. Я вместе с членами Большого экспертного Совета по правам ребёнка отправилось на место. Выяснилось, что семья с детьми действительно проживает по этому адресу. Аварийный дом не обесточен, подача газа также не прекращена. Ситуация действительно опасная, - рассказала правозащитница.

Данная ситуация теперь на контроле у меня и у членов Большого экспертного совета.

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