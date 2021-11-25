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Экономика25 ноября 2021 10:13

Кредиторам завода «Саратовский институт стекла» сделали предложение о мировом соглашении

Председатель правительства провел заседание рабочей группы
Наталия Калинина
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Заседание рабочей группы по сохранению Саратовского института стекла

Заседание рабочей группы по сохранению Саратовского института стекла

Кредиторам завода «Саратовский институт стекла» сделали предложение о мировом соглашении. Председатель правительства провел заседание рабочей группы, создание которой ранее инициировал Вячеслав Володин. Сегодня, 25 ноября, об этом в своем телеграм-канале рассказал Роман Бусаргин.

Завод находится в стадии банкротства, его задолженность кредиторам составляет 1,45 миллиарда рублей. В конце 2018 года «Саратовский институт стекла» взял большой кредит на модернизацию оборудования, однако авария на печи помешала предприятию выйти на запланированную мощность и вернуть долги.

Председатель правительства убежден, что решение проблемы возможно только при заключении мирового соглашения в рамках дела о банкротстве. Представители предприятия готовы выплатить сразу 10-месячную сумму погашения платежей. Это предложение рассматривается.

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