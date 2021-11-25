В Петровском районе определили кандидатов на пост главы

Заседание комиссии в Петровске
В Петровском районе Саратовской области состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности главы района, об этом сообщает Министерство по делам территориальных образований региона.
В состав конкурсной комиссии вошли региональный министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин, Председатель Саратовской облдумы Александр Романов и ее депутат Вадим Рогожин. Комиссии представили кандидатуры врио главы района Виталия Макарова и его заместителя Николая Ларина.
Решение об назначении главы района будет принято на следующем заседании районного Собрания.
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