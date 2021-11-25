Житель Саратова пострадал при столкновении двух иномарок

Авария в Кировском районе
Вчера, 24 ноября, в Кировском районе Саратова произошла авария, в результате которой пострадал мужчина.
В 16:00 напротив дома № 1 по улице Панченко 27-летний водитель Renault врезался в Volkswagen, за рулем которого сидел 23-летний парень.
В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen. С травмами он доставлен в медицинское учреждение, о чем сообщает автоинспекция региона.
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