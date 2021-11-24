Олег Костин обещал лично проверить ход модернизации первичного звена здравоохранения

Сегодня, 24 ноября, глава минздрава Саратовской области Олег Костин обсудил с главными врачами районных больниц программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Программа запущена в этом году и рассчитана на пять ближайших лет. Она включает ремонт больниц, закупку более 200 новых автомобилей и установку 850 единиц современного оборудования.

Олег Костин призвал ускорить исполнение работ, в особенности отметил Аткарскую, Ершовскую, Красноармейскую, Самойловскую и ряд других районных больниц и напомнил об ответственности за срыв сроков нацпроекта в регионе.

В министерстве также сообщили, что в ближайшее время глава регионального минздрава совершит объезд учреждений и лично проверит ход завершения ремонтных работ.

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