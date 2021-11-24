В Саратове обнаружили чуму из Московской области

В Саратове обнаружили африканскую чуму свиней. Вирус нашли в протеиновой смеси, используемой для изготовления мясной продукции, об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Вирус африканской чумы свиней был обнаружен в функциональной смеси Белкотон, которую произвело предприятие АО «Инжиниринговый центр «Протеин продукт» из города Истра в Московской области. Зараженную продукцию выявила саратовская лаборатория.

Продукция до потребителя не допущена.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.