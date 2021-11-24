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Общество24 ноября 2021 11:26

В Саратове обнаружили чуму из Московской области

Вирус нашли в протеиновой смеси
Наталия Калинина
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В Саратове обнаружили африканскую чуму свиней. Вирус нашли в протеиновой смеси, используемой для изготовления мясной продукции, об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Вирус африканской чумы свиней был обнаружен в функциональной смеси Белкотон, которую произвело предприятие АО «Инжиниринговый центр «Протеин продукт» из города Истра в Московской области. Зараженную продукцию выявила саратовская лаборатория.

Продукция до потребителя не допущена.

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