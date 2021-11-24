Саратовская область награждена за поддержку нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Грамота для Саратовской области

Саратовская область награждена за информационную поддержку нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В Москве отметили работу саратовских СМИ.

Саратовская область стала одним из двух в стране обладателем диплом за эффективное информационное сопровождение национального проекта «Безопасные качественные дороги». Его на Транспортной неделе в Москве торжественно вручили Валерию Радаеву. Вторым особо отличившимся регионом стала Республика Удмуртия.

- Информационное сопровождение шло по 16 направлениям. Проделана огромная работа, хочу поблагодарить не сотрудников администрации и правительства, но и наши СМИ, освещавшие новости по реализации нацпроекта. Я благодарен жителям, которые участвуют проектах Минтранса, - написал министр транспорта и дорожного строительства области Алексей Петаев.

Сайт и газета «КП-Саратов» в составе холдинга «Волга-медиа» приняли активное участие в освещении реализации нацпроекта в рамках своего грантового проекта «Среда обитания».

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