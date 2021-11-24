Стоящий на Уфимцева КамАЗ «наказал» уже вторую легковушку

Авария на Уфимцева

Сегодня, 24 ноября, житель Саратова сообщил в социальной сети о том, что стоящий на Уфимцева КамАЗ уже во второй раз за месяц стал участником ДТП. Горожане утверждают, что он «наказал» легковушку.

Как пишет посетитель паблика «Солнечный Саратов», вчера, 23 ноября, напротив дома № 2 на Уфимцева, ВАЗ-21099 врезался в стоящий КамАЗ. Ранее в том же паблике писали об аналогичном столкновении с «девяткой». Она произошла 14 ноября.

Мнения горожан по поводу ситуации разделились. Кто-то посчитал, что припаркованный грузовик «наказывает» беспечных водителей, а кто-то считает, что его необходимо убрать с дороги.

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