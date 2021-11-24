Сегодня, 24 ноября, в Саратове будет ясно и безветренно, об этом сообщает Приволжский УГМС.

В Саратове температура колеблется в районе -7 градусов, к обеду слегка потеплеет. Небо ясное, возможны легкие облака. Ветер дует северный, его скорость составляет 1 -4 м/с, отдельные порывы доходят до 8 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами будет туман с видимостью 500-1000 метров, а также изморозь до 19 мм. Ветер дует северный, его скорость составляет 6-11 м/с. Температура колеблется от -3 до -8 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.