Ольга Алимова заразилась коронавирусом

Сегодня, 23 ноября, Ольга Алимова сообщила о том, что заразилась коронавирусом. Об этом парламентарий пишет в своих социальных сетях.

- Плохая весть всегда неожиданная: пришёл положительный тест на COVID-19. Порушились все планы: выступление в ГД, поход в Саратовскую областную Думу на обсуждение регионального бюджета. Доктора отправили меня в изоляцию, - рассказала парламентарий и отметила, что лекарства, которые ей пришлось купить, оказались дорогими.

- Буду лечиться, выполнять рекомендации врачей, - отметила представитель фракции КПРФ.

Ольга Алимова

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