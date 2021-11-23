Ольга Алимова заразилась коронавирусом

Сегодня, 23 ноября, Ольга Алимова сообщила о том, что заразилась коронавирусом. Об этом парламентарий пишет в своих социальных сетях.
- Плохая весть всегда неожиданная: пришёл положительный тест на COVID-19. Порушились все планы: выступление в ГД, поход в Саратовскую областную Думу на обсуждение регионального бюджета. Доктора отправили меня в изоляцию, - рассказала парламентарий и отметила, что лекарства, которые ей пришлось купить, оказались дорогими.
- Буду лечиться, выполнять рекомендации врачей, - отметила представитель фракции КПРФ.
Ольга Алимова
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