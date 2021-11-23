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Общество23 ноября 2021 12:10

Глав районов Саратовской области призвали начать подомовые обходы для прививки от коронавируса

Наталия Калинина
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Сегодня 23 ноября, глава регионального минздрава Олег Костин призвал глав муниципальных районов Саратовской области начать подомовые обходы для прививки от коронавируса.

В Саратовской области темпы вакцинации населения от COVID-19 примерно в 1,5 раза выше среднероссийского показателя. Не смотря на это, доля вакцинированных пока немного отстает от среднего по стране: 57,5 процентов по России и 52,4 по Саратовской области.

Олег Костин отметил, что в этом вопросе муниципальная власть должна оказать поддержку медикам.

- Вместе с нашими специалистами нужно ускорить работу. Общаться с организованными коллективами, наладить обходы по дворам, взаимодействовать с соцслужбами, - подчеркнул Олег Костин.

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