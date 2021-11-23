Глав районов Саратовской области призвали начать подомовые обходы для прививки от коронавируса

Сегодня 23 ноября, глава регионального минздрава Олег Костин призвал глав муниципальных районов Саратовской области начать подомовые обходы для прививки от коронавируса.

В Саратовской области темпы вакцинации населения от COVID-19 примерно в 1,5 раза выше среднероссийского показателя. Не смотря на это, доля вакцинированных пока немного отстает от среднего по стране: 57,5 процентов по России и 52,4 по Саратовской области.

Олег Костин отметил, что в этом вопросе муниципальная власть должна оказать поддержку медикам.

- Вместе с нашими специалистами нужно ускорить работу. Общаться с организованными коллективами, наладить обходы по дворам, взаимодействовать с соцслужбами, - подчеркнул Олег Костин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.